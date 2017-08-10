Катар упростил визовый режим для граждан Азербайджана

2017-08-10 11:17 | www.apa.az | 3

Государство Катар упростило визовый режим для граждан Азербайджана.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Qatar Airways, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Управления по туризму Катара. В сообщении отмечается, что граждане Азербайджана и других 46 стран смогут получить визы при въезде в Катар. Визы будут задействованы 30 дней и их можно будет продлевать на 30 дней. Срок визы для граждан других 33 стран составит 180 дней.