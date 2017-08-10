Сирийская армия отбила атаку ИГ в Хомсе, убиты 80 террористов

2017-08-10 10:58 | www.trend.az | 4

Сирийская армия отразила в среду мощную атаку боевиков "Исламское государство" (ИГ) на востоке провинции Хомс, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, в ходе столкновений в районе поселения Хмейма ликвидированы 80 террористов. Оставшиеся боевики бежали, бросив раненых и личное оружие, передает агентство.

Сирийская армия продолжает штурм города Ас-Сухне, где находится крупнейший в провинции Хомс оплот ИГ. Армия взяла в кольцо террористов и зачистила часть окраины города.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.