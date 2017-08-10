Сирийская армия отбила атаку ИГ в Хомсе, убиты 80 террористов
2017-08-10 10:58 | www.trend.az | 4
Сирийская армия отразила в среду мощную атаку боевиков "Исламское государство" (ИГ) на востоке провинции Хомс, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.
По данным агентства, в ходе столкновений в районе поселения Хмейма ликвидированы 80 террористов. Оставшиеся боевики бежали, бросив раненых и личное оружие, передает агентство.
Сирийская армия продолжает штурм города Ас-Сухне, где находится крупнейший в провинции Хомс оплот ИГ. Армия взяла в кольцо террористов и зачистила часть окраины города.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.