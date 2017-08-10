"Здравствуй, Россия!": азербайджанские школьники едут в Москву

2017-08-10 11:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - С 13 по 19 августа группа азербайджанских школьников из числа победителей различных проектов и конкурсов по русскому языку и знанию истории и культуры России, организуемых посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, примет участие в учебно-образовательной поездке в Москву, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане. В поездке школьников будут сопровождать опытные педагоги.

В связи с этим в Российском информационно-культурном центре в Баку прошло организационное собрание с участниками этой поездки и их родителями.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов представил руководителей делегации, ознакомил с правилами участия и программой поездки.

В столице России азербайджанских школьников, а также их сверстников из других стран ждут интересные экскурсии, встречи с известными людьми, интерактивные программы, образовательные мероприятия. На вечере знакомств азербайджанская делегация намерена представить "визитную карточку" Азербайджана. Члены делегации расскажут о своей стране, представят сверстникам азербайджанские песни и танцы. Участники поездки будут вести фотодневник в социальных сетях..

Учебно-образовательная поездка проводится в рамках проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

(Автор: Джани Бабаева)