Производство продукции в ненефтяном секторе Азербайджана увеличилось на 4,6%

2017-08-10 11:55 | www.apa.az | 5

За январь-июль текущего года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 21,8 млрд. манатов, что на 5,4% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном комитете статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 4,6%, в нефтяном секторе - сократился на 7,1%.

Согласно статданным, 70,0% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 24,8% - в перерабатывающей сфере, 4,4% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов. Производство нефти в сфере горнорудной промышленности сократилось на 8,9%, добыча товарного газа – на 1,3%.

В перерабатывающей сфере производство продовольственных товаров выросло на 2,3%, напитков - на 30%, изделий текстильной промышленности – 98,5%, одежды – 49%, дерева и изделий из дерева – 83,3%, бумаги и картона – 0,7%, продукции химической промышленности – 20,3%, фармацевтической продукции – в 2,2 раза, резины и пластиковых изделий – 57,3%, строительных материалов – 38,3%, компьютеров и электронных товаров – 57,6%, электрического оборудования – 69,0%, машин и оборудования – 19,1%, прочих транспортных средств – 19,3%, мебели – 26,1%. В то же время производство табачных изделий сократилось на 23,6%, кожи и изделий из кожи, обуви – 38,3%, полиграфической продукции – 43,1%, изделий металлургической промышленности – 9,4%, готовых металлургических изделий – 30,8%, установки и ремонта машин и оборудования – 52,0%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 0,6%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - сокращение на 1,1%.