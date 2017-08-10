Со следующего года в Грузии стартуют широкомасштабные инфраструктурные проекты

2017-08-10 12:02 | www.apa.az | 3

Со следующего года в Грузии стартуют широкомасштабные проекты в сфере инфраструктуры.

Как сообщает местное бюро АПА, об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«Со следующего года в Грузии планируется проведение широкомасштабных проектов в сфере инфраструктуры. Большинство проектов, которые начнут реализовываться в 2018 году, находятся на стадии разработки», - сказал премьер-министр.

Г.Квирикашвили отметил, что инфраструктура Грузии изменится в значительной степени.