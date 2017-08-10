Работа Тбилисского аэропорта парализована из-за компьютерного сбоя – ВИДЕО

2017-08-10 11:30 | www.oxu.az | 4

Уже более пяти часов работа Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели парализована из-за проблем с электронной системой регистрации пассажиров, сообщает Oxu.Az со ссылкой на newsgeorgia.ge.

Сбой в системе произошел накануне ночью. Из-за неполадок сотрудникам аэропорта пришлось вручную регистрировать пассажиров и переносить багаж. Кроме того, были задержаны рейсы в Киев, Стамбул, Анталью, Варшаву, Шаржи и Дубай.

«К настоящему времени до сих пор есть проблемы с регистрационной системой», - сказал сотрудник пресс-службы аэропорта.

Он пояснил, что в период с 12 часов ночи до 9 утра из столичного аэропорта было назначено 22 рейса. Пассажиры восьми из них столкнулись с проблемами при регистрации, из-за чего рейсы были осуществлены с двухчасовыми опозданиями.

В пресс-службе добавили, что делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки искоренить проблему.

Проблемы в работе регистрационной системы стали причиной огромных очередей в терминале аэропорта. Среди пассажиров, ожидающих вылета, оказался лидер партии «Новая Грузия», экс-заместитель министра юстиции Грузии Георгий Вашадзе.

На своей странице в фейсбуке он опубликовал кадры с места, обвинив в происходящем турецкую компанию TAV, оперирующую Тбилисским аэропортом.

«Полная катастрофа. Турецкая компания TAV, которая здесь управляет, к сожалению, фактически, закрыла аэропорт, повысив налоги и превратив его в часть Стамбульского аэропорта. Возникает много вопросов в связи с коррупционными сделками, и мы выясним это», - сказал Вашадзе.

На сегодняшний день в Тбилисском международном аэропорту оперируют более 30 авиакомпаний. На столичный аэропорт приходится порядка 78% от общего числа перевезенных пассажиров.

И.Ф.