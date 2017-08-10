В Азербайджане могут быть созданы государственные приюты для женщин

2017-08-10 11:38 | www.oxu.az | 4

«Необходимо создать государственных приюты для женщин, страдающих от бытового насилия, а также увеличить число убежищ неправительственных организаций».

Как передает Oxu.Az, об этом AzVision.az заявил глава департамента информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

Представитель комитета заявил, что для сокращения случаев насилия на семейно-бытовой почве необходимо увеличить количество семейных и детских психологов.

Э.Сафаров отметил, что для защиты прав женщин также важно создать фонды алиментов, ввести льготы и программы поддержки:

«Эти положения предусмотрены в новых документах, которые будут приняты комитетом. Также планируется принять Национальный план деятельности для предотвращения бытового насилия и Детский кодекс. В этих документах будут отражены все моменты, которые мы отметили».

Э.А.

