Albayrak: Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var

2017-08-10 12:17 | www.trend.az | 1

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Enerjide yüzde 5-6 büyüdük hep. Yerli ve milli kaynakların keşfi için yatırımları yoğunlaştıracağız. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var" dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, canlı yayında soruları yanıtlıyor. Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

Türkiye için enerji çok önemli. Halka dokunan kısmını doğru bir fotoğraf karesinde resmetmemiz gerekiyor. Resme baktığımızda büyük bir vizyonumuz var, ekonomik olarak 10 büyük ekonomiden birisi olmamız lazım. Enerji çok önemli. Türkiye enerji kaynakları açısından bakıldığından, dışarıya bağımlı. Ama bunu hep böyle mi kabullenmek zorundayız? Hayır, enerji olarak büyümemiz lazım. Yüzde 6-7 oranında enerjide büyümemiz lazım. Biz baktık ki Türkiye son 10 yılda 44 milyar dolar enerji ithal etmiş.