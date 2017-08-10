В Турции задержан россиянин, планировавший взорвать военный самолет США

2017-08-10 13:10 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на газету «Sabah», россиянин Ренат Бакиев, который предположительно является членом ИГ, планировал взорвать военный самолет США с помощью беспилотника. Бакиев был задержан при попытке посадить дрон, вылетевший с военно-воздушной базы «Инджирлик»

Полиция обнаружила переписку Бакиева с другим членом ИГ в соцсети «Telegram». В переписке говорится о покупке БПЛА для совершения нападения на военный самолет. Задержанный проводил разведку в районе авиабазы на арендованном велосипеде.

Сообщается, что ранее Бакиев был депортирован из Турции после того, как его задержали при попытке незаконно перейти границу с Сирией, однако затем ему удалось снова въехать в страну.