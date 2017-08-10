На Абшероне автомобиль сбил дедушку и внука

2017-08-10 12:18 | www.oxu.az | 3

На Абшероне дедушку и внука сбил автомобиль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 9 августа примерно в 23:00 на территории поселка 28 Мая Абшеронского района автомобиль марки «ВАЗ-21214», которым управлял житель города Баку Гаиб Шахвердиев, сбил переходивших дорогу жителей поселка – Забила Джафарова и его малолетнего внука Эльмаддина.

Ребенок скончался по дороге в больницу.

Главное следственное управление ведет расследование.

A.M.

