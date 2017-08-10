Видади Зейналов помещен в лечебное учреждение
2017-08-10 12:24 | www.oxu.az | 4
Ухудшилось состояние бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, он был помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, и в настоящее время проходит здесь лечение.
Отметим, что руководитель аппарата министерства Видади Зейналов, оформляя госзаказы на близкие себе компании и увеличивая их стоимость в 4-5 раз, присвоил 73 миллиона 590 тысяч манатов.