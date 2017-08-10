Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 10 млн манатов

2017-08-10 12:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 15 августа состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов, сообщает в четверг БФБ.

На аукцион будут выставлены 100 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и со сроком обращения в 91 день.

Срок погашения облигаций – 14 ноября 2017 года.

Андеррайтером выпусков выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 10 августа составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)