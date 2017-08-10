В Баку врача обвиняют в убийстве ребенка

2017-08-10 12:30 | www.oxu.az | 4

«Врачебная халатность стала причиной остановки развития нашего будущего ребенка».

Как передает Oxu.Az, об этом житель Баку Самир Мирзададе написал в письме, отправленном в baku.ws.

По словам С.Мирзазаде, его супруга, забеременев, по совету близких родственников обратилась к гинекологу Тамаре Гусейновой.

«По ее рекомендации супруга прошла медицинское обследование. Посмотрев результаты анализов из Бакинского оздоровительного центра, Т.Гусейнова пришла к выводу о наличии микроба (токсоплазма) в крови моей супруги. Она заявила, что лечение начнется на третьем месяце беременности после прохождения обследования УЗИ. На третьем месяце беременности мы пошли на проверку в Бакинский оздоровительный центр. Обследование УЗИ показало, что плод остановился в развитии 2 недели назад», - рассказал мужчина.

С.Мирзазаде заявил, что врач Тамара Гусейнова не сообщила им о необходимости аборта.

«Хотя, если бы мы не сделали аборт, то моя супруга могла бы умереть от заражения крови. После произошедшего многие удивлялись, как вообще она осталась в живых. Посмотревшая результаты врач УЗИ по имени Айгюн сказала, что все в порядке и не смогла объяснить, почему плод остановился в развитии.

Что касается аборта, то врач Тамара Гусейнова устроила настоящий торг со мной и с членами моей семьи. После аборта она потребовала у нас 200 манатов, а также попросила «отблагодарить» медсестру. Будто они принесли нам радостную весть.

Через два дня после этого мы пошли к другому врачу. Посмотрев ответы, они заявила нам, что в крови моей супруги не было микробов, и со здоровьем у нее было все в порядке. Просто врач Тамара Гусейнова серьезно не следила за моей супругой и не поручила взять необходимые анализы. Одним словом, халатность Тамары Гусейновой, называемой одним из лучших гинекологов, стала причиной смерти нашего неродившегося ребенка. Также отмечу, что после аборта Тамара Гусейнова не давала нам никаких инструкций. Хотя последний врач, к которому мы обратились, выписал моей супруге кое-какие лекарства».

Сама Тамара Гусейнова утверждает, что не принимала решение об аборте:

«Ни один грамотный врач не может принять решение об аборте на основе обследования УЗИ».

А.М.