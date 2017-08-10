Синоптики обещают прохладную погоду

2017-08-10 12:37 | www.oxu.az | 3

В пятницу, 11 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, переменчивый северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-25, днем 30-35, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 27-28, в Тюркяне, Говсане, Сахиле и Шихово – 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны грозы и дожди. Западный ветер местами временно усилится. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-37, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

A.M.

