В Грузии тарифы на воду и электричество будут устанавливаться по новой методологии

2017-08-10 15:59 | www.apa.az | 4

Начиная с 2018 года в Грузии тарифы на воду и электричество будут устанавливаться по новой методологии.

Как сообщает грузинское бюро АПА, соответствующее решение принято на заседании Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии.

Согласно решению, тарифы будут устанавливаться раз в три года.

Как сообщили в комиссии, в течение трех лет тарифы могут быть рассмотрены только в особых случаях. Решение вступает в силу с 1-го января 2018 года.

Отметим, согласно предыдущей методологии тарифы в Грузии устанавливались ежегодно.