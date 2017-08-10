В России уроженец Азербайджана изнасиловал восьмилетнюю девочку

2017-08-10 13:00 | www.oxu.az | 4

В Партизанском районе Приморья сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки.

Как сообщает Оxu.Az со ссылкой на 1news.az, уроженец Азербайджана надругался над ребенком на берегу реки.

Девочка прибежала домой и рассказала матери о нападении неизвестного мужчины, который изнасиловал ее. Женщина незамедлительно сообщила о случившемся в полицию, и вскоре полицейские задержали 27-летнего подозреваемого в преступлении.

И.Ф.