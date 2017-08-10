Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА

2017-08-10 13:10 | www.oxu.az | 3

Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА за август.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, сборная Азербайджана по футболу поднялась на одну позицию вверх и теперь занимает 79-е место, имея в активе 427 очков.

На соседних строчках расположились Катар – 78-е место (433 очков) и Сирия - 80-е место (423).

Соперники Азербайджана по группе C отбора на ЧМ-2018 расположились следующим образом: Германия (2, 1549), Северная Ирландия (23, 897), Чехия (40, 714), Норвегия (85, 391) и Сан-Марино (204, 12).

Лучший подъем месяца за Намибией – на 20 строчек выше, а худший результат у Кюрасао и Кубы, опустившихся на 18 позиций.

Десятка лидеров выглядит так: Бразилия (1604), Германия (1549), Аргентина (1399), Швейцария (1329), Польша (1319), Португалия (1267), Чили (1250), Колумбия (1208), Бельгия (1194), Франция (1157).

Э.А.

