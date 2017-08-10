В Баку расследуется факт незаконной вырубки фруктовых деревьев

2017-08-10 13:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку расследуется факт вырубки фруктовых деревьев восьми различных пород по улице Шафаята Мехтиева, 3 в Ясамальском районе Баку, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в четверг.

Жалоба на месте была рассмотрена сотрудниками министерства. Было установлено, что деревья были незаконно срублены неизвестными лицами.

По данному факту сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов был составлен акт, и в целях выявления виновных и принятия законных мер в их отношении было сделано соответствующее обращение в Ясамальский РУП.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)