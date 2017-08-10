Сабухи Ханларов о смерти своей супруги
2017-08-10 13:20 | www.oxu.az | 3
Актер Сабухи Ханларов прокомментировал новость о смерти супруги.
Он сообщил сотруднику Oxu.Az, что в настоящее время находится в Турции.
Актер сделал заявление по поводу скандальной новости о смерти своей супруги:
«Умерла моя любовница, а не супруга. Она болела раком. В социальных сетях пишут, что я рекламирую себя, тиражируя новость о смерти своей супруги. Зачем мне это? Я сам решаю, что мне говорить.
Моя супруга жива и здорова, дети рядом со мной. Зачем ей умирать?!»