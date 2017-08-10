Facebook намерен конкурировать с YouTube

2017-08-10 13:30 | www.oxu.az | 3

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook намерена всерьез развивать видеопродукцию и в будущем конкурировать с традиционными телевидением и с гигантом рынка YouTube.

Об этом Oxu.Az сообщает со ссылкой на Би-би-си.

Отмечается, что отдельная лента для видео в «Фейсбуке» была запущена в Америке в прошлом году, но до сих пор в основном в нее попадали небольшие любительские ролики или короткие новостные клипы.

По замыслу компании, видеоленту заменит новая вкладка Watch, где будут выложены видеопрограммы, многие из которых произведены на деньги Facebook.

Новая функция поначалу будет доступна для некоторого количества пользователей в США, затем распространится по всему миру. Вкладка Watch будет персонализированной для каждого пользователя: прежде всего в нее попадут программы, которые нравятся друзьям.

При подобном шаге эксклюзивные партнеры Facebook получат 55% прибыли, полученной благодаря рекламным вставкам, остальное заработает соцсеть.

A.M.