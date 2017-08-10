Эквадор и Беларусь укрепляют нормативную базу инвестиционного сотрудничества

2017-08-10 14:25 | www.trend.az | 3

Эквадор и Беларусь укрепляют нормативно-правовую базу, в том числе для расширения инвестиционного сотрудничества. Это отметил временный поверенный в делах Эквадора в Беларуси Фернандо Гусман сегодня на церемонии возложения венков по случаю Дня провозглашения независимости Эквадора, передает корреспондент Белта.

Дипломат подчеркнул, что Эквадор заинтересован в сближении с Беларусью, в частности, торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве. По его мнению, важной составляющей является также двустороннее культурное взаимодействие.

На церемонии было отмечено, что 10 августа 1809 года является исторической датой не только для Эквадора, но и всего континента. Поскольку именно в этот день было создано первое независимое правительство Эквадора, положившее начало освободительной борьбе латиноамериканских стран за свою независимость.

В мероприятии, которое состоялось в минском сквере имени Симона Боливара, приняли участие представители министерств и ведомств, госорганов, дипкорпуса, общественности.