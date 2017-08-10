Сотрудник BBC смотрел эротический фильм во время прямого эфира – ВИДЕО

2017-08-10 13:46 | www.oxu.az | 3

Бурное обсуждение вызвал выбор кинофильма, который сделал сотрудник телеканала BBC для просмотра на рабочем месте во время шедшего в прямом эфире выпуска новостей. На кадрах фильма появляется обнаженная женщина.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, мужчина сидел за компьютером в студии телеканала позади ведущей выпуска новостей таким образом, что телезрителям было видно, что происходит на его мониторе. На записи новостного выпуска видно, как женщина снимает бюстгальтер.

Как отмечает Daily Mail, этот выпуск новостей смотрели почти 3,8 млн зрителей. Случай вызвал бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. Телеканал заявил, что займется расследованием инцидента.

A.M.