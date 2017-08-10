Азербайджанские ковры удерживают свое место на мировом рынке - ОАО Azərxalça

2017-08-10 14:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В первом Физулинском филиале ОАО Azərxalça до сегодняшнего дня соткано около 100 ковров различного размера, сказал в четверг Trend председатель правления ОАО Видади Мурадов.

Председатель правления отметил, что эти ковры выставлялись на международных выставках-продажах.

По словам председателя правления, на традиционной выставке-продаже, проведенной в Ганновере в январе 2017 года, азербайджанские ковры завоевали симпатию посетителей и ковровых специалистов, добавив, что во многих странах мира, в том числе, в европейских государствах и в США проявляется большой интерес к азербайджанским коврам. «Мы постоянно участвуем в мероприятиях, выставках, симпозиумах, конференциях, и каждый раз убеждаемся в том, что интерес к азербайджанским коврам не уменьшился, а наоборот возрос, и азербайджанский ковер всегда и везде находится в модном тренде. Каждый зарубежный визит, каждая новая выставка усиливает внимание к нашей работе. Наряду с европейскими странами и США интерес к азербайджанскому ковру проявляют даже страны, производящие ковры. Издаваемый в Лондоне международный журнал Halı регулярно освещает деятельность ОАО Azərxalça.

Председатель правления ОАО добавил, что сегодня Azərxalça возрождает позиции азербайджанского ковра на мировом рынке. «До конца текущего года начнется деятельность девяти филиалов Azərxalça – Шамкирского, Газахского, Агстафинского, Товузского, Агдамского, Губинского, Хачмазского, Исмаиллинского и Габалинского филиалов. В целом же планируется наладить деятельность 30 филиалов ОАО, обеспечив тем самым постоянными рабочими местами до пяти тысяч работников. С ростом числа филиалов, возрастет количество сотканных ковров. Таким образом, мы сможем обеспечить массовый вывоз азербайджанских ковров на международные рынки. Будучи государственным предприятием ОАО Azərxalça как госпредприятие возложило на себя обязанность, осуществлять такую деятельность. Наши возможности прогнозируют успешное будущее этой сферы. По подсчетам, в недалеком будущем азербайджанское ковроткачество станет одной из наиболее прибыльных сфер ненефтяного сектора».

Видади Мурадов подчеркнул, что все ковры ткутся вручную. «Особенность ковров в том, что, начиная от шерсти, цвета, узора, художественной композиции и до самых мельчайших деталей – это настоящая азербайджанская продукция. И цель Azərxalça – поставлять на мировые рынки азербайджанскую продукцию, демонстрирующую историческое прошлое, этнографию и культуру Азербайджана», - отметил председатель правления.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)