В Баку вырубают деревья

2017-08-10 13:54 | www.oxu.az | 5

В Баку расследуется факт вырубки фруктовых деревьев восьми различных пород по улице Шафаята Мехтиева, 3 в Ясамальском районе Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об это говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов.

Жалоба на месте была рассмотрена сотрудниками министерства. Было установлено, что деревья были незаконно срублены неизвестными лицами.

По данному факту сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов был составлен акт, и в целях выявления виновных и принятия законных мер в их отношении было сделано соответствующее обращение в Ясамальский РУП.

A.M.