Японцы создали самый долговращающийся спиннер в мире

2017-08-10 14:00 | www.oxu.az | 5

Японские инженеры сконструировали спиннер, который может вращаться дольше всех существующих в мире моделей.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает France-Presse.

Для создания самого долговращающегося спиннера в мире компания NSK использовала подшипники, которые были разработаны для космических спутников. Модель, названная Saturn Spinner, при испытаниях вращалась без перерыва 13,5 мин. При этом время вращения обычных спиннеров не превышает нескольких минут.

«Мы уверены, что наше изделие является самым долговращающимся», – заявил глава микропрецизионного подразделения компании Тосикадзу Исии.

Отмечается, что такая игрушка будет стоить около 17 тыс. иен, то есть 157 долларов.

A.M.