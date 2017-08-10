Азербайджан сократил антитеррористический список

2017-08-10 14:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга при Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана удалила из списка лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, гражданина Бахрейна Адыля Мухаммада Махмуда абд Аль-Халига.

Согласно сообщению службы, он был арестован в 2007 году за поддержку террористической группировки "Аль-Каида".

Это уже 20-е изменение, внесенное в список в 2017 году. Ранее из списка был исключен ряд лиц, находящихся под режимом международных санкций за поддержку терроризма, и добавлен ряд других физических лиц.

Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных министерством иностранных дел страны.

Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финмониторинга.

Служба финансового мониторинга была создана 23 февраля 2009 года.

Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.

(Автор: Анвар Мамедов)