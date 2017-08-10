ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть

2017-08-10 16:41 | www.apa.az | 7

ОПЕК в августовском ежемесячном отчете повысила прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2017 и в 2018 годах по сравнению с отчетом за июль.

Как передает АПА-Экономикс, по данным ОПЕК, в 2017 году спрос на нефть может составить 96,5 млн. баррелей в сутки, тогда как месяц назад ОПЕК ожидал этот показатель на уровне 96,4 млн. баррелей в сутки. Повышение прогноза на 2017 год объясняется большим, чем ожидалось, фактическим потреблением нефти в странах ОЭСР в первой половине года. В 2018 году спрос на нефть составит 97,8 млн. баррелей в сутки, тогда как в июле прогноз составлял 97,6 млн. баррелей в сутки. Прогноз повышен за счет увеличения потребления нефти в странах ОЭСР.