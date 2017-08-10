Первый сериал братьев Коэн выйдет в 2018 году

2017-08-10 14:10 | www.oxu.az | 5

Сервис Netflix назвал дату выхода первого сериала, режиссерами которого стали американские кинематографисты Итан и Джоэл Коэны.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Проект, который получил название «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs), будет выпущен в 2018 году. Режиссеры выступили также авторами сценария, который основан на оригинальной идее, и продюсерами сериала.

«Баллада Бастера Скраггса» будет представлять собой антологию о Диком Западе в шести частях. Главную роль исполнит Тим Блейк Нельсон.

Изначально планировалось выпустить сериал на телеканале Annapurna Television. Почему проектом в итоге занялся Netflix, не сообщается.

Коэны уже работали на телевидении в качестве исполнительных продюсеров сериала «Фарго», основанного на одноименной ленте режиссеров. Братья наиболее известны такими картинами, как «Большой Лебовски», «Старикам тут не место» и «После прочтения сжечь». Они лауреаты четырех премий «Оскар».

A.C.

