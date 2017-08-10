В Азербайджане заработала Е-ипотека

2017-08-10 15:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане стартовала выдача ипотечных кредитов в электронном формате, говорится в распространенном в четверг сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий страны.

"С сегодняшнего дня любой желающий воспользоваться услугами Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) может зайти на портал "Электронное правительство" и обратиться за получением кредита в онлайн-режиме. Для регистрации гражданам потребуется электронная подпись или подпись ASAN", - говорится в сообщении.

Интеграция системы "электронная ипотека" в портал е-правительства позволит гражданам обращаться за получением ипотечного кредита, не приходя в банк.

Доступ к порталу е-правительства осуществляется с использованием цифровой подписи, идентификационных данных частных предпринимателей и граждан, верификационных данных (логин и пароль), а также мобильной системы аутентификации, которые можно получить в электронной форме после прохождения регистрации на портале.

В сообщении также отмечено, что лица, получившие кредит ранее, смогут следить за своими электронными кабинетами при помощи упрощенного логина и пароля.

"После регистрации и формирования личного кабинета, клиент получает доступ к следующему разделу, где указываются его доходы и расходы. Далее клиент получает возможность рассчитать условия по кредиту. Но, стоит помнить, что окончательное решение о сумме кредита принимает сам банк", - отмечено в сообщении.

Портал "Электронное правительство" является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы будут взаимодействовать друг с другом в электронном виде.

(Автор: Анвар Мамедов)