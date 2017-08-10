ОПЕК нарастила нефтедобычу в июле на 173 тыс. баррелей

2017-08-10 15:24 | www.trend.az | 4

ОПЕК в июле нарастила добычу нефти на 172,6 тысячи баррелей в день по сравнению с июнем — до 32,869 миллиона баррелей в день, за счет роста нефтепроизводства в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии, передает РИА Новости со ссылкой на доклад организации за август.

"Больше всего добыча нефти увеличилась в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии, в то время как снижение объемов нефтепроизводства продемонстрировали Ирак, Ангола и Венесуэла", — отмечается в докладе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Ливия и Нигерия при этом по условиям сделки освобождены от обязательств по сокращению добычи, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от деятельности вооруженных группировок. Согласно данным вторичных источников, Ливия в июле продолжила наращивать добычу нефти, увеличив ее в месячном выражении на 154,3 тысячи баррелей в день, до 1,001 миллиона баррелей в день. Аналогичный показатель в Нигерии вырос на 34,3 тысячи баррелей в день, до 1,748 миллиона баррелей в день.

Добыча нефти в Саудовской Аравии увеличилась на 31,8 тысячи баррелей в день, до 10,067 миллиона баррелей в день. Это на 9 тысяч баррелей в день выше оговоренного сделкой ОПЕК+ потолка добычи для королевства. Иран, по условиям соглашения получивший возможность нарастить добычу до досанационного уровня (около 4 миллионов баррелей в день), в июле увеличил объем нефтепроизводства на 6,9 тысячи баррелей в день, до 3,824 миллиона баррелей в день.

Добыча нефти в Ираке снизилась на 33,1 тысячи баррелей в день, до 4,468 миллиона баррелей в день, в Анголе — на 19,3 тысячи баррелей в день, до 1,646 миллиона баррелей в день, в Венесуэле — на 15,8 тысячи баррелей в день, до 1,932 миллиона баррелей в день.