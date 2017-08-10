В Гядабейе задержали 23-летнего парня, убившего в прошлом году пожилую женщину

2017-08-10 16:56 | www.apa.az | 7

В Гядабейе раскрыто преступление, совершенное в прошлом году.

Как сообщает АПА, инцидент был зарегистрирован в декабре 2016 года в селе Гасымлы Гядабейского района. Жительница села Самайа Мамедова (1946 г.р.) была убита в своем доме с помощью тупого предмета.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Отделения полиции Гядабейского района и районной прокуратуры было установлено, что преступление совершено жителем упомянутого села Бабеком Мамедовым (1994 г.р.).

Б. Мамедов задержан и передан следственным органам.