В Азербайджане создали анимацию беспредела в армянской армии – ВИДЕО

2017-08-10 14:26 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане сняли анимационный ролик «Чужие часы», посвященный армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Как сообщили Oxu.Az авторы, ролик повествует о постоянных провокациях вооруженных сил Армении на линии фронта, беспределе и убийствах в армянской армии, о том, как наживаются армянские чиновники на этом конфликте, об акциях армянских матерей, которые не понимают, почему их сыновья погибают на чужой территории и миграции армян из Армении.

В ролике говорится об обнаружении армянским военнослужащим в одном из строений на оккупированных территориях Азербайджана часов, который не приносит счастья ему.

В ролике воссоздана 3d анимация ряда исторических памятников Азербайджана, находящихся под оккупацией.

Кроме этого, в ролике воссоздано уничтожение в ответ на армянскую провокацию на линии фронта вооруженными силами Азербайджана – армянского военного вертолета и зенитно-ракетного комплекса «ОСА».

Анимационный ролик подготовлен с целью доведения до мировой общественности реалий нагорно-карабахского конфликта. Ролик подготовлен ОО «Центр развития молодежи» (ADDIM) при финансовой поддержке Совета государственной поддержки НПО при президенте Азербайджана.

Э.А.

