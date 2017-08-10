Встреча президентов по Нагорному Карабаху: готова ли Армения отказаться от позиции агрессора

2017-08-10 15:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Посредники в нагорно-карабахском процессе активизировали свою дипломатическую риторику. Сторонам карабахского конфликта пора принять действенные меры по укреплению доверия. Как заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд в интервью «Голосу Америки», в ближайшее время в этом направлении будут сделаны определенные шаги.

По сути, Минская группа ОБСЕ надеется, что после сентябрьской встречи в Нью-Йорке глав МИД Азербайджана и Армении удастся организовать переговоры на уровне президентов.

Однако если Ереван уже заявляет, что готов к такой встрече, то Баку пока не давал своего согласия. Дело в том, что официальный Баку много раз заявлял, что готов лишь к субстантивным переговорам, то есть к переговорам, во время которых обсуждались бы реальные шаги, помогающие урегулированию, а не просто переговоры ради переговоров.

Сопредседатели также понимают бессмысленность встреч ради встреч, и есть информация, что они уже подготовили «всеобъемлющий документ» по урегулированию, который представят президентам.

Основная суть предложений — поиск точки компромисса, который бы позволил для начала снизить градус напряженности и создать предпосылки для установления долгосрочного мира в регионе, отмечает Хогланд.

Но для нахождения такой точки страна-агрессор, оккупация которой азербайджанских земель и является сутью конфликта и причиной постоянной напряженности, должна быть готова к конструктивным шагам, чего от Еревана ждать просто невозможно.

К сожалению, последними позитивными событиями в нагорно-карабахском переговорном процессе были встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и лидера Армении Сержа Саргсяна в Вене и Санкт-Петербурге, которые были сосредоточены на стабилизации ситуации в зоне конфликта и создании атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса.

Это значит, что первостепенной задачей сторон после этих встреч, в соответствии со взятыми на себя обязательствами, должен был стать отказ от статус-кво, другими словами, начало деоккупации азербайджанских земель. Однако Армения не отказалась от оккупации, что не может способствовать «продвижению мирного процесса».

Не раз официальные лица с азербайджанской стороны заявляли, что Баку считает единственно возможным подходом субстантивные переговоры, так как если на каждой новой встрече сторон обсуждать количество наблюдателей или работу офиса специального представителя ОБСЕ, то к существу переговоров можно так и не подойти. Однако Ереван делает все для торпедирования переговоров, так как, по сути, Армению устраивает все и выходить их комфортного положения страны-оккупанта, которая занимает чужие земли и устанавливает на них свои порядки, армянские власти не намерены. Более того, сама власть, которая сегодня сосредоточена в руках карабахских командиров во главе с президентом Армении Сержем Саргсяном, существует, пока существуетнагорно-карабахский конфликт. Коррумпированные армянские чиновники из карабахского окружения Саргсяна не так глупы, чтобы рубить сук, на котором сидят – то есть выходить из карабахского кризиса, что автоматически означает отстранение от власти и, как следствие, от нелегитимных финансовых потоков.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)