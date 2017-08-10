МИД Армении не уверен, что стране не придется выбирать между Россией и США

2017-08-10 15:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян выразил надежду, что Еревану не придется делать выбор между Россией и США на фоне нарастающего противостояния между этими государствами, пишет агентство РИА Новости.



Другими словами, МИД Армении не уверен, что сможет сохранить политику баланса между Россией и США.

По словам Кочаряна, надо четко осознавать свои первостепенные интересы и руководствоваться ими.

"С другой стороны, разумеется, нужно соблюдать международные правила игры", — заключил Кочарян, намекая на непростую ситуацию, которая сложилась из-за ухудшающихся отношений Москвы и Вашингтона.



Заявление Кочаряна прозвучало на фоне усиливающихся антироссийских настроений в Армении.

На днях депутат Национального собрания РА от оппозиционной фракции "Елк" (Исход) Арам Саркисян заявил, что его блок выступает за выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, Армения через несколько месяцев собирается подписать соглашение о сотрудничестве с ЕС, которое должна была подписать еще в 2013 году, выбрав тогда вместо этого вступление в ЕАЭС.

Еще одной попыткой наладить отношения с Западом, продемонстрировав независимость от Москвы, можно считать участие Армении сразу в нескольких учениях НАТО, уже прошедших летом и запланированных на сентябрь.

(Автор: Эльмира Таривердиева)