Генерал: «Намерение руководства Армении компенсировать поражения на фронте в виртуальном пространстве терпит фиаско»

2017-08-10 17:02 | www.apa.az | 5

«Намерение руководства Армении компенсировать поражения на фронте в виртуальном пространстве терпит фиаско».

Об этом АПА заявил военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Яшар Айдемиров.

Он отметил, СМИ Армении распространяют дезинформацию о том, что прифронтовое население Азербайджана покидает свое место жительство: «С уверенностью могу сказать, что эта необоснованная информация. Население доверяет армии Азербайджана. Граждане спокойно живут в селах, занимаются повседневными и сельскохозяйственными делами. Обстрел ВС Армении нашего мирного населения с целью обострения ситуации не пугает ни кого, и никто не намерен покидать свои земли. Информация в армянской прессе о том, что якобы в наших населенных пунктах расположены огневые точки, в связи с чем будто возникают проблемы между мирным населением и нашими военнослужащими, ничто иное как очередное армянское двуличие».

По словам Я. Айдемирова, заявления военного руководства Армении о размещении наших огневых точек в селах говорит о том, что они не осведомлены о реальном положении дел: «В отличие от противоположной стороны военная разведка Азербайджана обладает достаточной и всесторонней информацией о враге. Так, что в передаваемые СМИ военно-политическим руководством Армении сообщения может поверить только армянское население, которое обмануто и не осведомлено о сложившейся ситуации. Этими действиями они хотят оправдать себя. Последней дезинформацией является якобы отражающее положение дел в прифронтовых селах «письмо», направленное начальником управления руководству Минобороны. Это фальшивое «письмо» написано так нелепо, что воспринимать его всерьез не следует. Это клочок бумаги, который был написан на скорую руку армянскими непрофессионалами. Такого рода фальсификации со стороны армян являются ответом на статьи о негативных случаях в оккупантской армии, которые были опубликованы в азербайджанских СМИ».