Количество содержащейся в воздухе пыли превысило норму в разы – минэкологии Азербайджана

2017-08-10 15:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В результате сильного северного ветра, начавшегося сегодня утром в Баку, в некоторых местах столицы количество пыли в воздухе в несколько раз превысило норму, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в четверг.

В сообщении говорится, что причиной стала пыль, поднявшаяся с поверхности земли.

Были проведены физико-химические анализы образцов пыли, взятой с воздуха, которые показали отсутствие каких-либо химических веществ в составе пыли.

Согласно результатам мониторинга увеличение объема пыли в воздухе носит локальный характер.

(Текст: Кямаля Сеидова)