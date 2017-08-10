Азербайджанский певец изменился до неузнаваемости – ФОТО

2017-08-10 14:48 | www.oxu.az | 4

Азербайджанский певец Назим Пишьяры, известный под псевдонимом «Фаэтонщик Назим», поделился новой фотографией в социальных сетях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, певец привлек внимание необычной худобой.

Назим рассказал, что долгое время болеет раком:

«Сейчас я в Стамбуле. Первую операцию мне сделали в Баку, но неудачно. Затем я поехал в Стамбул. Здесь мне удалили желчный пузырь. Сейчас чувствую себя хорошо».

Отметим, что Н.Пишьяры долгое время был неактивен в социальных сетях.

A.M.

