Азербайджанский певец изменился до неузнаваемости – ФОТО
2017-08-10 14:48 | www.oxu.az | 4
Азербайджанский певец Назим Пишьяры, известный под псевдонимом «Фаэтонщик Назим», поделился новой фотографией в социальных сетях.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, певец привлек внимание необычной худобой.
Назим рассказал, что долгое время болеет раком:
«Сейчас я в Стамбуле. Первую операцию мне сделали в Баку, но неудачно. Затем я поехал в Стамбул. Здесь мне удалили желчный пузырь. Сейчас чувствую себя хорошо».
Отметим, что Н.Пишьяры долгое время был неактивен в социальных сетях.