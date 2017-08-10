Нефть дорожает после публикации доклада ОПЕК

2017-08-10 16:15 | www.trend.az | 5

Мировые цены на нефть в четверг днем растут после выхода доклада ОПЕК за август, согласно которому организация увеличила прогноз по мировому спросу на нефть, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 15.46 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95% — до 53,20 доллара за баррель, впервые с 25 мая преодолев отметку в 53 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,65%, до 49,88 доллара за баррель.

Согласно данным доклада, ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году на 0,11 миллиона баррелей в день по сравнению с июльской оценкой, до 96,49 миллиона баррелей в день. Прогноз по спросу на нефть в 2018 году также улучшен — на 0,12 миллиона баррелей в день, до 97,77 миллиона баррелей в день, что станет новым рекордом для данного показателя.

Как отмечает ОПЕК, пересмотр показателя за 2017 год связан с более высокими, чем ожидалось ранее, данными за второй квартал по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Вместе с этим организация отмечает, что в июле нарастила добычу нефти на 172,6 тысячи баррелей в день по сравнению с июнем — до 32,869 миллиона баррелей в день, за счет роста производства в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии. Снижение объемов добычи отмечено в Ираке, Анголе и Венесуэле.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.