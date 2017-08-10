Депутат: Завещание Лютфи Заде растрогало всех

2017-08-10 14:56 | www.oxu.az | 5

«Лютфи Заде – один из самых ценных и выдающихся личностей, взращенных за всю историю Азербайджана. Азербайджанский народ всегда гордился таким сыном. Его желание быть похороненным на родине – большая честь для Азербайджана».

Как передает Oxu.Az, об этом AzVision.az заявил депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По мнению А.Мирзададе, завещание Лютфи Заде показало его любовь к Азербайджану:

«Его завещание растрогало азербайджанцев по всему миру. Мы желаем ему долголетия».

Э.А.

