В России националистки избили азербайджанку

2017-08-10 15:00 | www.oxu.az | 3

В Республике Коми в городе Усинске две жительницы получили условные сроки за жестокое избиение азербайджанки на почве расовой неприязни, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Инцидент произошел в начале марта 2016 года. Тогда две жительницы общежития, расположенного на улице 60 лет Октября, напали на свою 33-летнюю соседку, являющуюся уроженкой Азербайджана. Женщины избили жертву в ее же собственной комнате и грозились при этом убить ее.

В ходе следственных действий было установлено, что преступление было совершено на почве расовой ненависти. Нападавшие были признаны виновными в преступлениях, подпадающих под статьи «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица», «Угроза убийством по мотивам национальной ненависти и вражды», «Нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, совершенные по мотивам национальной ненависти и вражды» и получили наказание в виде 1,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. При этом сами обвиняемые свою вину так и не признали.

И.Ф.