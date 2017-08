Замиг Гусейнов завоевывает сердца (АУДИО)

2017-08-10 16:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель Замиг Гусейнов представил в социальных сетях новую композицию, которая называется "Sonra” ("Потом"), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

Автором слов является MC Мурад, автор музыки – сам исполнитель.

По словам Замига Гусейнова, он верит, что песня завоюет сердца слушателей.

"Композиция получилась ритмичной, под нее хочется танцевать. Надеюсь, что и слушателям она тоже понравится. Планирую снять на песню клип, сейчас обдумываю идеи, сценарий – он должен быть оригинальным и ярким", - сказал певец.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)