Два ключевых сотрудника аппарата постпреда США при ООН подали в отставку

2017-08-10 16:51 | www.trend.az | 4

Два ключевых сотрудника аппарата нынешнего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли - руководитель аппарата сотрудников Стивен Гроувс и директор по коммуникациям Джонатан Уотчел - покинули свои посты. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg, информацию подтвердила и сама Хейли, передает ТАСС.

Как отмечает издание, уход двух наиболее значимых сотрудников может оказаться серьезной проблемой для постпредства США на фоне обострившейся ситуация вокруг КНДР.

"Джонатан и Стивен недавно столкнулись с семейными проблемами. Они всегда будут частью команды и добрыми друзьями", - написала на своей странице в Twitter Хейли.

Никаких других подробностей относительно их отставки она не сообщила.