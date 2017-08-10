Председатель оппозиционной партии Грузии планирует посетить оккупированные территории

2017-08-10 17:35 | www.apa.az | 4

Председатель партии «Демократическое движение – единая Грузия» Нино Бурджанадзе планирует совершить визит в оккупированные Южную Осетию и Абхазию.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на пресс-службу партии, основная цель визита – встреча с местным населением.

«В своих выступлениях Нино Бурджанадзе говорит, что приоритетным вопросом должно быть установление прямого диалога с абхазами и осетинами. Она не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Связи с проживающими в этих регионах людьми должны быть восстановлены», - сообщили в партии.

Отметим, в 2001-2008 годах Н. Бурджанадзе была председателем парламента Грузии. Женщина-политик выступает сторонником нормализации отношений Грузия-Россия.