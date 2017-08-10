Начальник штаба армии США совершил визит в Грузию

2017-08-10 17:37 | www.apa.az | 4

В Грузию с двухдневным официальным визитом прибыл начальник штаба армии США, генерал Марк Майли.

Как сообщает грузинское бюро АПА, американский генерал встретился с главой Генштба ВС Грузии Владимиром Чачибая. В ходе визита Майли посетит многонациональные военные учения стран и партнеров НАТО «Достойный партнер 2017» (Noble Partner 2017), которые проходят на аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси.

Отметим, информация о визите в Грузию американских высокопоставленных генералом была анонсирована неделю назад, в ходе встречи министра обороны Грузии Левана Изория с командующим войсками США в Европе, генерал-лейтенантом Беном Ходжесом.

Сейчас с визитом в Тбилиси также находится начальник военно-тренировочной базы ВС США в немецком Хохенфельсе, генерал Антонио Агуто.