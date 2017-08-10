Афет Тельмангызы подает в суд на журналистов

2017-08-10 15:10 | www.oxu.az | 3

Вчера тележурналистка Афет Тельмангызы сообщила о том, что покинула телеканал Space по собственному желанию. Однако некоторые сайты написали о том, что журналистку уволили после конфликта.

Как передает Oxu.Az, тележурналистка написала статус в социальных сетях, в котором назвала новость клеветой и пообещала засудить оклеветавших ее журналистов.

«Эх вы, горе-журналисты, сколько еще вы будете позорить это призвание? Увидимся в суде. Спасибо сайту Oxu.Az, написавшему правду».

А.С.

