Сирийская армия отвоевала у ИГ новые территории

2017-08-10 17:03 | www.trend.az | 6

Армия Сирии отвоевала у террористов "Исламского государства" 1,3 тысячи квадратных километров территории в южной провинции Эс-Сувейда и обезопасила не менее 30 километров вдоль границы с Иорданией, передает РИА Новости со ссылкой на национальное агентство SANA.

"Армейские части при поддержке союзных сил добились больших успехов в районе Эз-Заф на востоке провинции Сувейда и установили контроль над 1300 кв км и рядом высот", — сообщил военный источник.

Агентство не уточняет, за какое время были освобождены эти территории.

Он добавил, что террористы ИГ понесли большие потери и утратили контроль над как минимум пятью районам, а также "всеми постами на границе с Иорданией на протяжении более чем 30 километров".