Военный эксперт о безуспешности шагов руководства Армении в виртуальном пространстве с целью отомстить за поражения на фронте

2017-08-10 17:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Шаги, которые руководство Армении предпринимает в виртуальном пространстве с целью отомстить за поражения на фронте, безуспешны, сказал в четверг Trend военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Яшар Айдемиров.

По его словам, армянские СМИ распространяют дезинформацию о том, что якобы азербайджанское население покидает прифронтовые села. «С уверенностью могу сказать, что эта необоснованная информация. Население доверяет азербайджанской армии, спокойно живет в своих домах, занимается повседневными и хозяйственными работами. Систематический обстрел азербайджанских населенных пунктов и мирного населения армянскими вооруженными силами с целью обострения ситуации никого не пугает, никто не собирается покидать родные дома», - сказал эксперт.

По словам Айдемирова, армяне пишут о том, что в азербайджанских населенных пунктах размещены огневые точки и из-за этого возникают споры между населением и военными, что тоже является очередным лицемерием. «Утверждение о размещении наших огневых точек в селах говорит о том, что военное руководство Армении совершенно не владеет реальной ситуацией. В отличие от противоположной стороны, военная разведка Азербайджана обладает достаточной и всесторонней информацией о противнике. Так что информация, которую военно-политическое руководство Армении размещает в прессе, рассчитана на постоянно обманываемое и не знакомое с ситуацией армянское население и направлена на то, чтобы обелить себя", - сказал Айдемиров.

Генерал-лейтенант в отставке подчеркнул, что подобная фальсификация армян является очередным, присущим армянам шагом в ответ на факты о негативных случаях в захватнической армии, о которых в последнее время пишет азербайджанская пресса.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)