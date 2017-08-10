Заявление о ценах на школьные формы

2017-08-10 15:14 | www.oxu.az | 3

Цены на школьные формы единого образца единого образца не изменились.

Как передает Oxu.Az, об этом Teleqraf.com заявил руководитель отдела продаж ОАО «Бакинский швейный дом» Этибар Азимов.

По его словам, школьные формы единого образца пока что продаются по прежним ценам:

«В прошлом году школьные формы единого образца подорожали на 7 процентов. Пока что цена не изменилась по сравнению с прошлым годом. Из-за стабильности курса маната мы не планируем повышать цены».

Этибар Азимов, также напомнил, что стоимость школьной формы для младших классов составляет 40, для старших – 46 манатов.

Э.А.

