В Италии арестовали за долги имущество звезды соцсетей Джанлуки Вакки

2017-08-10 15:18 | www.oxu.az | 6

Судебные власти Италии наложили арест на часть имущества местного предпринимателя Джанлуки Вакки, получившего общемировую известность благодаря публикуемым в соцсетях видео с танцами, сообщает газета Corriere della Sera.

Это решение коснулось вилл, яхт и различных акций, принадлежащих Вакки. На такой шаг в Италии пошли из-за того, что итальянец, взявший кредит в 10,5 млн евро в банке Banco BPM, не вернул деньги.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 23 2016 в 7:04 PDT

Новости о финансовых проблемах Вакки вызвали бурную реакцию итальянских пользователей соцсетей, причем многие не скрывают злорадства в связи с его проблемами. Так, некоторые итальянцы в шутку предлагают Вакии помощь в поисках низкооплачиваемой работы.

Corriere della Sera отмечает, что официально этот человек считается предпринимателем, однако на деле бизнесом не занимается и уделяет свое время «раскручиванию» своего образа в соцсетях: так, в Instagram у него насчитывается около 11 млн подписчиков.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 31 2017 в 12:08 PDT



Богатым он стал благодаря семейному бизнесу по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарственных препаратов, чая и кофе. При этом сам Вакки не выполняет никаких реальных функций по управлению принадлежащей его родственникам компании IMA.

A.C.

