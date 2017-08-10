Завтра доллар может резко подорожать

2017-08-10 15:30 | www.oxu.az | 2

В США завтра будет официально опубликована информация о месячной инфляции. В случае, если июльский темп роста потребительских цен превысит ожидания, это может резко повысить текущий курс американского доллара.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, полагают, что в июле потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания выросли на 0,2%. Если этот усредненный прогноз подтвердится, это оборвет полосу не оправдывающих ожиданий показателей базовой инфляции, затянувшуюся уже на 4 месяца.

Большинство экономистов возлагают надежды на снизившийся курс доллара, рост цен на импорт и высокий спрос на рабочую силу. Как считается, эти факторы должны обусловить усиление инфляционного давления в экономике. И тем не менее значительная часть респондентов – 21 из 75 - полагают, что инфляция снова останется на низких уровнях, продемонстрировав прирост лишь на 0,1%.

Аналитическая группа Report отмечает, что если июльская инфляция превысит 0,2%, курс основной пары может упасть до отметки 1,15 USD/EUR:

«Иначе есть вероятность роста курса до 1,20 USD/EUR».

Отметим, что сейчас курс пары доллар/евро равен 1,17 USD/EUR.

Л.А.

